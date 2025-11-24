A Câmara Municipal de Campinas vota, em primeira discussão, na 73ª Reunião Ordinária desta segunda-feira (24), o Projeto de Lei nº 380/2025, enviado pelo Executivo, que trata do Orçamento Municipal para 2026. A sessão está marcada para começar às 18h.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o texto, o orçamento total previsto para o próximo ano é de R$ 11,7 bilhões, considerando administração direta e indireta. A administração direta concentra R$ 9,7 bilhões desse montante.
A proposta destina os maiores investimentos para a área da Educação, que terá R$ 2,64 bilhões, sendo R$ 2,37 bilhões para a Secretaria Municipal de Educação e R$ 270,6 milhões para a Fumec (Fundação Municipal para Educação Comunitária).
Na Saúde, a previsão é de R$ 2,36 bilhões, incluindo os recursos destinados à Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.
A votação desta segunda marca o início da tramitação final do orçamento de 2026 no Legislativo.