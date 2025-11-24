24 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ORÇAMENTO

Campinas vota orçamento de R$ 11,7 bilhões para 2026

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CMC
Câmara vota em primeira discussão o projeto que estima R$ 11,7 bilhões para Campinas em 2026, com Educação e Saúde liderando os investimentos.
Câmara vota em primeira discussão o projeto que estima R$ 11,7 bilhões para Campinas em 2026, com Educação e Saúde liderando os investimentos.

A Câmara Municipal de Campinas vota, em primeira discussão, na 73ª Reunião Ordinária desta segunda-feira (24), o Projeto de Lei nº 380/2025, enviado pelo Executivo, que trata do Orçamento Municipal para 2026. A sessão está marcada para começar às 18h.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o texto, o orçamento total previsto para o próximo ano é de R$ 11,7 bilhões, considerando administração direta e indireta. A administração direta concentra R$ 9,7 bilhões desse montante.

A proposta destina os maiores investimentos para a área da Educação, que terá R$ 2,64 bilhões, sendo R$ 2,37 bilhões para a Secretaria Municipal de Educação e R$ 270,6 milhões para a Fumec (Fundação Municipal para Educação Comunitária).

Na Saúde, a previsão é de R$ 2,36 bilhões, incluindo os recursos destinados à Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.

A votação desta segunda marca o início da tramitação final do orçamento de 2026 no Legislativo.

Comentários

Comentários