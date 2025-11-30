A Secretaria de Saúde de Campinas registrou uma média diária de quatro pacientes que deixaram o tabagismo após participarem de grupos de tratamento oferecidos nos Centros de Saúde (CSs). De janeiro a setembro, 1.061 usuários do SUS Municipal abandonaram o vício, segundo levantamento da pasta.

No mesmo período, 1.782 pessoas participaram das atividades dos 51 grupos antitabagismo ativos na rede básica. As mulheres foram maioria entre os participantes, somando 1.122 inscrições (62,9%). Em relação à idade, 58,7% tinham entre 18 e 59 anos, enquanto 40,6% tinham 60 anos ou mais. Apenas 0,7% eram menores de 18 anos.

Segundo Vivian Nunes, coordenadora da Área Técnica de Assistência Farmacêutica e Programa de Controle do Tabagismo, os resultados reforçam que o tratamento já é “uma política pública consolidada” e que há planejamento para ampliar o serviço. “A maioria dos CSs tem um grupo e continuamos com o planejamento para expansão”, afirmou.