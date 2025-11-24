A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou, nesta segunda-feira (24), o 46º Alerta Arboviroses, documento que aponta 23 bairros com alto risco de transmissão de dengue. Por causa da situação, ações de combate ao Aedes aegypti — mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya — serão intensificadas imediatamente.

Os bairros classificados como áreas de maior risco estão distribuídos por todas as regiões da cidade:

Leste: Vila Lafayete Álvaro, Parque Brasília, Jardim Conceição, Vila Madalena e Vila 31 de Março.

Noroeste: Parque Floresta e Conjunto Residencial Parque São Bento.

Norte: Jardim Rosália, Conjunto Habitacional Vila Réggio, Núcleo Habitacional Boa Vista, Parque Residencial Shallon e Vila Lunardi.

Sudoeste: Jardim Santo Antônio, Vila Todescan e Jardim Uruguai.

Sul: Jardim Nova Europa, Loteamento Telesp, Jardim Itatinga e Jardim Maria Rosa.

Suleste: Parque Jambeiro, Jardim Samambaia, Jardim Esmeraldina e Jardim Tamoio.