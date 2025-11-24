A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou, nesta segunda-feira (24), o 46º Alerta Arboviroses, documento que aponta 23 bairros com alto risco de transmissão de dengue. Por causa da situação, ações de combate ao Aedes aegypti — mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya — serão intensificadas imediatamente.
Os bairros classificados como áreas de maior risco estão distribuídos por todas as regiões da cidade:
Leste: Vila Lafayete Álvaro, Parque Brasília, Jardim Conceição, Vila Madalena e Vila 31 de Março.
Noroeste: Parque Floresta e Conjunto Residencial Parque São Bento.
Norte: Jardim Rosália, Conjunto Habitacional Vila Réggio, Núcleo Habitacional Boa Vista, Parque Residencial Shallon e Vila Lunardi.
Sudoeste: Jardim Santo Antônio, Vila Todescan e Jardim Uruguai.
Sul: Jardim Nova Europa, Loteamento Telesp, Jardim Itatinga e Jardim Maria Rosa.
Suleste: Parque Jambeiro, Jardim Samambaia, Jardim Esmeraldina e Jardim Tamoio.
O objetivo do alerta é mobilizar moradores dessas regiões para reforçar a busca e eliminação de criadouros dentro de casa, além de orientar sobre medidas preventivas e facilitar a comunicação com as equipes de vigilância. As recomendações valem para toda a cidade, incluindo áreas que estiveram no alerta da semana anterior, mas não aparecem nesta edição.
A Saúde explica que a lista é montada com base em indicadores como incidência de casos, registros de novas transmissões, dificuldades de acesso dos agentes em imóveis, densidade populacional e retorno das equipes de campo. Bairros menores vizinhos às áreas listadas também devem considerar o alerta.