A jovem Joicilene de Oliveira Pacheco, de 26 anos, foi identificada como a vítima que morreu afogada após ter o carro arrastado pela forte enxurrada que atingiu Hortolândia no fim da tarde deste domingo (23). A tragédia ocorreu no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, durante o temporal que provocou alagamentos e danos pela cidade.

Um vídeo gravado por moradores mostra os momentos finais de desespero vividos pela jovem. Nas imagens, o carro de Joicilene aparece sendo tomado pela água até ficar totalmente submerso. Ela consegue sair pela janela, grita por socorro e tenta nadar contra a correnteza, mas é imediatamente arrastada pela força da água.

Testemunhas relataram que o veículo já seguia em direção a uma parte mais profunda do córrego quando moradores tentaram ajudar, pedindo para que ela abandonasse o carro. Em pânico, Joicilene respondeu que não sabia nadar, instantes antes de ser levada pela enxurrada.