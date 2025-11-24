A jovem Joicilene de Oliveira Pacheco, de 26 anos, foi identificada como a vítima que morreu afogada após ter o carro arrastado pela forte enxurrada que atingiu Hortolândia no fim da tarde deste domingo (23). A tragédia ocorreu no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, durante o temporal que provocou alagamentos e danos pela cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Um vídeo gravado por moradores mostra os momentos finais de desespero vividos pela jovem. Nas imagens, o carro de Joicilene aparece sendo tomado pela água até ficar totalmente submerso. Ela consegue sair pela janela, grita por socorro e tenta nadar contra a correnteza, mas é imediatamente arrastada pela força da água.
Testemunhas relataram que o veículo já seguia em direção a uma parte mais profunda do córrego quando moradores tentaram ajudar, pedindo para que ela abandonasse o carro. Em pânico, Joicilene respondeu que não sabia nadar, instantes antes de ser levada pela enxurrada.
A Defesa Civil informou que a ocorrência aconteceu na Rua Bambina Ciconi Camilo, onde o grande volume de água gerou um ponto de alagamento repentino. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Resgate foram acionadas e localizaram Joicilene já sem vida pouco tempo depois. “As equipes foram informadas por transeuntes de que uma vítima havia sido levada pela correnteza; posteriormente, a vítima foi localizada em óbito”, informou a Prefeitura de Hortolândia.
A administração municipal lamentou a morte da jovem e afirmou que a cidade registrou 26 mm de chuva durante o temporal. O caso foi registrado no plantão policial, e o corpo encaminhado ao IML.
As fortes chuvas também provocaram outras ocorrências na cidade, incluindo um destelhamento de residência no Jardim Nossa Senhora de Fátima, queda de árvore no Jardim São Pedro e queda de muro no Inema. Equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Samu, Corpo de Bombeiros e secretarias municipais foram mobilizadas para atendimento emergencial.