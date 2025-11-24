Equipes da Prefeitura de Campinas atuam desde as primeiras horas desta segunda-feira (24) para liberar vias e calçadas após a queda de 15 árvores provocada pela forte chuva registrada na noite de domingo (23). Nenhuma pessoa ficou ferida. O trabalho mobiliza 11 equipes do Departamento de Parques e Jardins (DPJ).

Segundo a Defesa Civil, o maior acumulado de chuva foi na região Noroeste, que registrou 55,1 mm.

A queda de árvores foi distribuída por vários bairros. No Chácaras Campos dos Amarais, três delas atingiram vias da região Norte. No distrito do Campo Grande, ocorreram quedas no Parque Floresta, no Residencial São Luís, no Parque São Bento, no Parque Itajaí e no Jardim Campina Grande. Também houve registros no Vila Esperança, no Vila Vitória e no Jardim São Marcos.