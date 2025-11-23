Uma mulher de 26 anos morreu afogada na noite deste domingo (23), após o carro em que estava ser arrastado por uma forte enxurrada no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia.
De acordo com testemunhas, o veículo já estava sendo levado pela correnteza em direção a uma parte mais funda de um córrego quando pessoas próximas tentaram ajudar, gritando para que a vítima saísse do carro.
Em pânico, a mulher respondeu aos apelos, mas gritou que não sabia nadar. Na tentativa desesperada de escapar, ela conseguiu sair do carro por uma das janelas. No entanto, a força da água foi superior.
A vítima deu algumas braçadas, mas foi rapidamente subjugada pela correnteza e afundou. O Corpo de Bombeiros e o Resgate foram acionados e localizaram a mulher já sem vida pouco tempo depois do ocorrido.
"As equipes foram informadas por transeuntes de que uma vítima que estaria no interior do automóvel foi levada pela correnteza; posteriormente, a vítima foi localizada em óbito", informou a nota oficial da Prefeitura de Hortolândia.
O caso foi registrado no plantão policial da cidade. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Até o momento, não há informações sobre a identidade da mulher ou sobre o horário e local do velório e enterro.
Chuvas
A administração informou que registrou 26 mm (milímetros) de chuva, e equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Samu, Corpo de Bombeiros e das secretarias de Meio Ambiente, Mobilidade e Serviços Urbanos, foram notificadas para as seguintes ocorrências:
- Destelhamento de residência: Rua Cícero Ramos Meira, Jd. Nossa Senhora de Fátima;
- Queda de árvore: Rua Cartola, Jd. São Pedro;
- Queda de muro: Rua Durvalino Bueno, Inema.