Uma mulher de 26 anos morreu afogada na noite deste domingo (23), após o carro em que estava ser arrastado por uma forte enxurrada no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia.

De acordo com testemunhas, o veículo já estava sendo levado pela correnteza em direção a uma parte mais funda de um córrego quando pessoas próximas tentaram ajudar, gritando para que a vítima saísse do carro.

Em pânico, a mulher respondeu aos apelos, mas gritou que não sabia nadar. Na tentativa desesperada de escapar, ela conseguiu sair do carro por uma das janelas. No entanto, a força da água foi superior.