Um levantamento da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) revelou que a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Avenida John Boyd Dunlop concentram 15% das mortes no trânsito envolvendo motoristas que consumiram álcool. Os números abrangem o período de janeiro de 2020 a julho de 2025.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o estudo, das 274 fatalidades registradas nesse contexto, 42 ocorreram nessas duas vias, que lideram os rankings rodoviário e urbano. A Anhanguera foi palco de 31 mortes (11,3%), enquanto a John Boyd Dunlop registrou 11 óbitos (4%).
A Rodovia Santos Dumont (SP-075) e a Avenida Ruy Rodriguez aparecem em seguida, com 29 e 7 mortes, respectivamente. No total, as rodovias responderam por 53% das vidas perdidas (145), contra 47% (129) nas vias urbanas.
Apesar de figurar no topo do ranking, a John Boyd Dunlop apresenta queda gradual nos registros de mortes, passando de 13 em 2021 para 7 em 2024.
Operação com Bafômetros
Em resposta aos dados, a Emdec e a Guarda Municipal (GM) anunciaram o início da “Operação pela Vida”, que utilizará bafômetros para combater a direção sob efeito de álcool.
As ações-piloto começaram em novembro e dezembro deste ano, e a fiscalização será contínua a partir de janeiro de 2026. Os equipamentos, aferidos pelo Inmetro, reforçam o combate a uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 2.934,70, além de acarretar suspensão da CNH e retenção do veículo. Em casos de teor alcoólico igual ou superior a 0,34 mg/L, o condutor pode responder criminalmente.