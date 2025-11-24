24 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SEGURANÇA

Anhanguera e John Boyd lideram mortes no trânsito e álcool

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Dados de 2020 a 2025 mostram que 15% das 274 fatalidades ocorreram nessas duas vias; prefeitura anuncia operação com bafômetros a partir de janeiro.
Dados de 2020 a 2025 mostram que 15% das 274 fatalidades ocorreram nessas duas vias; prefeitura anuncia operação com bafômetros a partir de janeiro.

Um levantamento da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) revelou que a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Avenida John Boyd Dunlop concentram 15% das mortes no trânsito envolvendo motoristas que consumiram álcool. Os números abrangem o período de janeiro de 2020 a julho de 2025.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o estudo, das 274 fatalidades registradas nesse contexto, 42 ocorreram nessas duas vias, que lideram os rankings rodoviário e urbano. A Anhanguera foi palco de 31 mortes (11,3%), enquanto a John Boyd Dunlop registrou 11 óbitos (4%).

A Rodovia Santos Dumont (SP-075) e a Avenida Ruy Rodriguez aparecem em seguida, com 29 e 7 mortes, respectivamente. No total, as rodovias responderam por 53% das vidas perdidas (145), contra 47% (129) nas vias urbanas.

Apesar de figurar no topo do ranking, a John Boyd Dunlop apresenta queda gradual nos registros de mortes, passando de 13 em 2021 para 7 em 2024.

Operação com Bafômetros

Em resposta aos dados, a Emdec e a Guarda Municipal (GM) anunciaram o início da “Operação pela Vida”, que utilizará bafômetros para combater a direção sob efeito de álcool.

As ações-piloto começaram em novembro e dezembro deste ano, e a fiscalização será contínua a partir de janeiro de 2026. Os equipamentos, aferidos pelo Inmetro, reforçam o combate a uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 2.934,70, além de acarretar suspensão da CNH e retenção do veículo. Em casos de teor alcoólico igual ou superior a 0,34 mg/L, o condutor pode responder criminalmente.

Comentários

Comentários