Um levantamento da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) revelou que a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Avenida John Boyd Dunlop concentram 15% das mortes no trânsito envolvendo motoristas que consumiram álcool. Os números abrangem o período de janeiro de 2020 a julho de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o estudo, das 274 fatalidades registradas nesse contexto, 42 ocorreram nessas duas vias, que lideram os rankings rodoviário e urbano. A Anhanguera foi palco de 31 mortes (11,3%), enquanto a John Boyd Dunlop registrou 11 óbitos (4%).

A Rodovia Santos Dumont (SP-075) e a Avenida Ruy Rodriguez aparecem em seguida, com 29 e 7 mortes, respectivamente. No total, as rodovias responderam por 53% das vidas perdidas (145), contra 47% (129) nas vias urbanas.