Em uma ação durante a madrugada deste domingo (23), a Guarda Municipal apreendeu um grande carregamento de drogas, armas e munições em uma pensão localizada na Vila Padre Manoel de Nóbrega. O total de entorpecentes apreendidos chegou a 19,387 quilos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação começou durante um patrulhamento de rotina pela Rua Andorinhas. Os agentes avistaram um homem com uma bolsa que, ao notar a viatura, fugiu para um terreno e desapareceu em uma mata densa. A atitude suspeita levou a equipe a investigar o local, que abrigava uma pensão com vários cômodos alugados.

Com a autorização de uma moradora, os guardas entraram no quintal. Lá, foram surpreendidos pelo forte cheiro de maconha. Ao olhar pela janela de um dos cômodos, avistaram sacolas com drogas e uma arma longa.