Em uma ação durante a madrugada deste domingo (23), a Guarda Municipal apreendeu um grande carregamento de drogas, armas e munições em uma pensão localizada na Vila Padre Manoel de Nóbrega. O total de entorpecentes apreendidos chegou a 19,387 quilos.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A operação começou durante um patrulhamento de rotina pela Rua Andorinhas. Os agentes avistaram um homem com uma bolsa que, ao notar a viatura, fugiu para um terreno e desapareceu em uma mata densa. A atitude suspeita levou a equipe a investigar o local, que abrigava uma pensão com vários cômodos alugados.
Com a autorização de uma moradora, os guardas entraram no quintal. Lá, foram surpreendidos pelo forte cheiro de maconha. Ao olhar pela janela de um dos cômodos, avistaram sacolas com drogas e uma arma longa.
Ao entrar no cômodo vazio, os agentes descobriram um verdadeiro centro de distribuição de entorpecentes. O material apreendido incluía:
- Drogas (19,387 kg no total):
- Maconha: 11,23 kg (10 tijolos, um saco a granel e 70 porções).
- Haxixe: 6,13 kg (10 tabletes e 288 maços).
- Crack: 1,064 kg (dois pedaços a granel e 35 maços).
- Cocaína: 932 g (a granel e 27 maços).
- Ecstasy: 21 comprimidos (31 g).
Armas:
- 1 pistola Taurus calibre .40, com numeração suprimida.
- 1 carabina de fabricação caseira.
Outros itens: 79 munições intactas (.40 e .38) e dois rádios comunicadores.
Todo o material foi recolhido e apresentado na 2ª Delegacia Seccional, onde foi formalmente apreendido. As investigações continuam para identificar e localizar o suspeito que fugiu.