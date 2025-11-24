24 de novembro de 2025
TRÁFICO

GM apreende 19 kg de drogas e arsenal em pensão de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O total de entorpecentes apreendidos chegou a impressionantes 19,387 quilos.

Em uma ação durante a madrugada deste domingo (23), a Guarda Municipal apreendeu um grande carregamento de drogas, armas e munições em uma pensão localizada na Vila Padre Manoel de Nóbrega. O total de entorpecentes apreendidos chegou a 19,387 quilos.

A operação começou durante um patrulhamento de rotina pela Rua Andorinhas. Os agentes avistaram um homem com uma bolsa que, ao notar a viatura, fugiu para um terreno e desapareceu em uma mata densa. A atitude suspeita levou a equipe a investigar o local, que abrigava uma pensão com vários cômodos alugados.

Com a autorização de uma moradora, os guardas entraram no quintal. Lá, foram surpreendidos pelo forte cheiro de maconha. Ao olhar pela janela de um dos cômodos, avistaram sacolas com drogas e uma arma longa.

Ao entrar no cômodo vazio, os agentes descobriram um verdadeiro centro de distribuição de entorpecentes. O material apreendido incluía:

  • Drogas (19,387 kg no total):
  • Maconha: 11,23 kg (10 tijolos, um saco a granel e 70 porções).
  • Haxixe: 6,13 kg (10 tabletes e 288 maços).
  • Crack: 1,064 kg (dois pedaços a granel e 35 maços).
  • Cocaína: 932 g (a granel e 27 maços).
  • Ecstasy: 21 comprimidos (31 g).

Armas:

  • 1 pistola Taurus calibre .40, com numeração suprimida.
  • 1 carabina de fabricação caseira.

Outros itens: 79 munições intactas (.40 e .38) e dois rádios comunicadores.

Todo o material foi recolhido e apresentado na 2ª Delegacia Seccional, onde foi formalmente apreendido. As investigações continuam para identificar e localizar o suspeito que fugiu.

