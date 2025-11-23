Um homem de 32 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, na noite de sábado (22). A vítima foi identificada como João Vitor Claer Braz.

O acidente aconteceu no km 197 da rodovia, que liga a região de Campinas ao interior do estado. De acordo com o boletim de ocorrência, o Chevrolet Onix dirigido por João Vitor seguia para Campinas (sentido sul) quando colidiu frontalmente com o caminhão, que trafegava no sentido oposto, rumo ao interior.

A força do impacto foi tão intensa que os dois veículos atravessaram o canteiro central e pararam na pista contrária.

Motorista do caminhão não se feriu