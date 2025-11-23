Um homem de 32 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, na noite de sábado (22). A vítima foi identificada como João Vitor Claer Braz.
O acidente aconteceu no km 197 da rodovia, que liga a região de Campinas ao interior do estado. De acordo com o boletim de ocorrência, o Chevrolet Onix dirigido por João Vitor seguia para Campinas (sentido sul) quando colidiu frontalmente com o caminhão, que trafegava no sentido oposto, rumo ao interior.
A força do impacto foi tão intensa que os dois veículos atravessaram o canteiro central e pararam na pista contrária.
Motorista do caminhão não se feriu
O condutor do caminhão saiu ileso do acidente. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,00 mg/L, descartando a influência de álcool.
A Polícia Militar Rodoviária chegou ao local e constatou que a vítima já estava sem vida. O óbito foi confirmado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo informações preliminares da perícia, o carro de João Vitor estava com um pneu estepe instalado na roda dianteira no momento da colisão. A utilização desse tipo de pneu, que é temporário e tem limitações de desempenho, será um dos fatores analisados nas investigações.
O corpo de João Vitor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas. O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo no trânsito – quando não há intenção de matar.
Os veículos envolvidos foram removidos da pista e, de acordo com as autoridades, não houve bloqueio ou interdição da rodovia.