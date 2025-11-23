23 de novembro de 2025
Homem morre em colisão frontal com caminhão em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Carro ficou destruído após o acidente
Um homem de 32 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, na noite de sábado (22). A vítima foi identificada como João Vitor Claer Braz.

O acidente aconteceu no km 197 da rodovia, que liga a região de Campinas ao interior do estado. De acordo com o boletim de ocorrência, o Chevrolet Onix dirigido por João Vitor seguia para Campinas (sentido sul) quando colidiu frontalmente com o caminhão, que trafegava no sentido oposto, rumo ao interior.

A força do impacto foi tão intensa que os dois veículos atravessaram o canteiro central e pararam na pista contrária.

Motorista do caminhão não se feriu

O condutor do caminhão saiu ileso do acidente. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,00 mg/L, descartando a influência de álcool.

A Polícia Militar Rodoviária chegou ao local e constatou que a vítima já estava sem vida. O óbito foi confirmado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações preliminares da perícia, o carro de João Vitor estava com um pneu estepe instalado na roda dianteira no momento da colisão. A utilização desse tipo de pneu, que é temporário e tem limitações de desempenho, será um dos fatores analisados nas investigações.

O corpo de João Vitor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas. O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo no trânsito – quando não há intenção de matar.

Os veículos envolvidos foram removidos da pista e, de acordo com as autoridades, não houve bloqueio ou interdição da rodovia.

