24 de novembro de 2025
FOGO

Incêndio em Mogi Guaçu atinge entulhos e fumaça chama atenção

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Reprodução/Rede Social
O fogo preocupou moradores, devido à densa coluna de fumaça visível em várias áreas da cidade.
Um incêndio de grandes proporções em Mogi Guaçu, no final de semana, foi causado por entulhos descartados em um pátio às margens da Rodovia SP-340. O fogo preocupou moradores devido à densa coluna de fumaça visível em várias regiões da cidade.

As chamas tiveram início por volta das 8h30, em uma área próxima à antiga Cerâmica Chiarelli. O combate contou com o reforço de um caminhão-pipa da empresa Sylvamo, que ajudou a controlar o incêndio com rapidez.

A atuação imediata das equipes impediu que o fogo se espalhasse para as instalações vizinhas da Mello Logística Express, evitando danos maiores. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

