Um incêndio de grandes proporções em Mogi Guaçu, no final de semana, foi causado por entulhos descartados em um pátio às margens da Rodovia SP-340. O fogo preocupou moradores devido à densa coluna de fumaça visível em várias regiões da cidade.

As chamas tiveram início por volta das 8h30, em uma área próxima à antiga Cerâmica Chiarelli. O combate contou com o reforço de um caminhão-pipa da empresa Sylvamo, que ajudou a controlar o incêndio com rapidez.

A atuação imediata das equipes impediu que o fogo se espalhasse para as instalações vizinhas da Mello Logística Express, evitando danos maiores. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.