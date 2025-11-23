23 de novembro de 2025
Motorista morre em colisão traseira na Rodovia SP-340

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Acidente causou a morte do motorista
Acidente causou a morte do motorista

Um homem identificado como Ricardo Impossinato, de 50 anos, morreu após uma colisão entre dois carros no Km 163 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), na região de Mogi Mirim. A vítima era o condutor do veículo que foi atingido por trás.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), os dois automóveis trafegavam no mesmo sentido, em direção ao sul, quando o motorista do carro que vinha atrás colidiu com a traseira do outro, em uma situação de "aparente desatenção".

Segundo a Artesp, com a forte batida, o primeiro carro saiu da pista e foi parar no gramado lateral da rodovia. Já o veículo que provocou a colisão ainda atingiu uma placa de sinalização antes de parar. O condutor do carro que foi atingido não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária). As causas que levaram à suposta desatenção do segundo motorista ainda estão sendo apuradas.

