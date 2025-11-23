Um homem identificado como Ricardo Impossinato, de 50 anos, morreu após uma colisão entre dois carros no Km 163 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), na região de Mogi Mirim. A vítima era o condutor do veículo que foi atingido por trás.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), os dois automóveis trafegavam no mesmo sentido, em direção ao sul, quando o motorista do carro que vinha atrás colidiu com a traseira do outro, em uma situação de "aparente desatenção".

Segundo a Artesp, com a forte batida, o primeiro carro saiu da pista e foi parar no gramado lateral da rodovia. Já o veículo que provocou a colisão ainda atingiu uma placa de sinalização antes de parar. O condutor do carro que foi atingido não resistiu aos ferimentos e morreu no local.