Um motociclista foi preso em flagrante na manhã deste domingo (23) após tentar fugir de uma blitz policial e ser flagrado com a placa do veículo adulterada na SP-360, em Itatiba. O caso ocorreu por volta das 9h, no km 93 da rodovia, quando policiais do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam a Operação Speed.

De acordo com a PM, duas motos fizeram um retorno perigoso sobre a faixa dupla contínua ao avistarem o bloqueio policial, levantando suspeitas sobre a legalidade dos veículos.

Os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram abordar um dos condutores no km 91 da mesma rodovia. Durante a fiscalização, foi constatado que a placa traseira da motocicleta estava com um adesivo cobrindo completamente os caracteres alfanuméricos, caracterizando adulteração do sinal identificador.