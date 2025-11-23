23 de novembro de 2025
ITATIBA

PM prende motociclista que usava adesivo para tapar a placa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motocicleta foi apreendida
Motocicleta foi apreendida

Um motociclista foi preso em flagrante na manhã deste domingo (23) após tentar fugir de uma blitz policial e ser flagrado com a placa do veículo adulterada na SP-360, em Itatiba. O caso ocorreu por volta das 9h, no km 93 da rodovia, quando policiais do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam a Operação Speed.

De acordo com a PM, duas motos fizeram um retorno perigoso sobre a faixa dupla contínua ao avistarem o bloqueio policial, levantando suspeitas sobre a legalidade dos veículos.

Os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram abordar um dos condutores no km 91 da mesma rodovia. Durante a fiscalização, foi constatado que a placa traseira da motocicleta estava com um adesivo cobrindo completamente os caracteres alfanuméricos, caracterizando adulteração do sinal identificador.

O condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itatiba, onde permanecerá preso sem direito a fiança. Ele responderá pelos crimes de adulteração de sinal identificador e desobediência.

