Uma ação da Polícia Militar na região do Parque Jatibaia, em Sousas, distrito de Campinas, resultou na morte de um homem não identificado após troca de tiros na noite deste sábado (22). O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e está sob investigação da 1ª Delegacia Seccional de Campinas.

De acordo com relatos da equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), os policiais foram acionados por uma denúncia anônima sobre a presença de indivíduos em uma área de mata onde, recentemente, três pessoas haviam sido presas e um veículo Honda Civic apreendido – possivelmente ligado ao roubo à joalheria do Shopping Iguatemi.

Durante a incursão, os PMs relataram ter ouvido disparos e, em seguida, foram alvejados por três ou quatro suspeitos. Houve confronto e, após reforço ser acionado, um homem foi encontrado sem vida, ao lado de uma arma longa.

Recuperou