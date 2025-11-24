24 de novembro de 2025
ALERTA METEOROLÓGICO

RMC entra em alerta para tempestades intensas entre hoje e amanhã

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
O fenômeno será caracterizado por chuva forte, descargas elétricas (raios), rajadas de vento e até a possibilidade de queda de granizo.
Um sistema meteorológico que se aproxima do Estado deve causar tempestades localizadas e intensas na RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre esta segunda-feira (24) e amanhã. O fenômeno será marcado por chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e até pela possibilidade de granizo.

De acordo com a Defesa Civil estadual, apesar de os volumes de chuva não serem extremamente elevados, os momentos de tempestade poderão ser pontualmente severos, com risco de provocar diversos transtornos.

Diante do alerta, a orientação é para que a população redobre a atenção e acompanhe os canais oficiais de comunicação. A adoção de medidas preventivas é considerada essencial para reduzir os impactos das condições climáticas adversas.

