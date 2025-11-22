22 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE

Motociclista morre após colidir com caminhão em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi
Vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi

Um motociclista de 27 anos morreu após colidir frontalmente com um caminhão na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana, nessa sexta-feira (21). O acidente aconteceu próximo ao CDP (Centro de Detenção Provisória) e ao condomínio empresarial 9 de Julho.

Gabriel Honório de Souza conduzia a motocicleta no sentido Avenida Bandeirantes quando tentou realizar uma ultrapassagem e invadiu a contramão, chocando-se com o caminhão que trafegava no sentido contrário, em direção à Rodovia Anhanguera (SP-330).

Uma mulher que estava na garupa da motocicleta também se feriu no acidente. Ela foi socorrida junto com o motociclista por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Gabriel foi atendido no local pelos bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A Guarda Municipal de Americana (Gama) atendeu à ocorrência inicialmente. O caso foi registrado na delegacia de plantão como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Comentários

Comentários