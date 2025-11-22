Um motociclista de 27 anos morreu após colidir frontalmente com um caminhão na Avenida Nicolau João Abdalla, em Americana, nessa sexta-feira (21). O acidente aconteceu próximo ao CDP (Centro de Detenção Provisória) e ao condomínio empresarial 9 de Julho.
Gabriel Honório de Souza conduzia a motocicleta no sentido Avenida Bandeirantes quando tentou realizar uma ultrapassagem e invadiu a contramão, chocando-se com o caminhão que trafegava no sentido contrário, em direção à Rodovia Anhanguera (SP-330).
Uma mulher que estava na garupa da motocicleta também se feriu no acidente. Ela foi socorrida junto com o motociclista por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Gabriel foi atendido no local pelos bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
A Guarda Municipal de Americana (Gama) atendeu à ocorrência inicialmente. O caso foi registrado na delegacia de plantão como homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.