A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) realizará uma operação especial de trânsito neste domingo (23) para a Corrida GoodBom 2025. O evento, que deve reunir cerca de 2,5 mil atletas, terá largada às 7h na praça Arautos da Paz, na região da Lagoa do Taquaral.
Serão dois percursos: 5 km e 10 km. Durante a prova, bloqueios temporários e interdições pontuais afetarão trechos das avenidas Dr. Heitor Penteado e Vital Brasil, além do acesso a bolsões de estacionamento do Parque Portugal.
Confira os principais pontos de interdição:
- Avenida Dr. Heitor Penteado (pistas interna e externa)
- Trecho da Vital Brasil próximo à praça Arautos da Paz
- Acesso aos portões do Parque Portugal
- Região do 4º DP
A operação da Emdec começa ainda de madrugada, com a reserva de vagas nas vias. A partir das 5h, os estacionamentos da Lagoa do Taquaral serão bloqueados. Às 6h, começa a montagem da estrutura de largada. Os sete pontos de operação com agentes de trânsito estarão ativos a partir das 6h30.
A previsão é de que o trânsito seja interrompido de forma momentânea durante a passagem dos corredores, sem fechamentos prolongados. O transporte coletivo poderá sofrer alterações pontuais, mas a Emdec garante que não haverá mudanças significativas nos percursos ou pontos de parada.