A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) realizará uma operação especial de trânsito neste domingo (23) para a Corrida GoodBom 2025. O evento, que deve reunir cerca de 2,5 mil atletas, terá largada às 7h na praça Arautos da Paz, na região da Lagoa do Taquaral.

Serão dois percursos: 5 km e 10 km. Durante a prova, bloqueios temporários e interdições pontuais afetarão trechos das avenidas Dr. Heitor Penteado e Vital Brasil, além do acesso a bolsões de estacionamento do Parque Portugal.

Confira os principais pontos de interdição: