Um homem de 37 anos morreu após um confronto com policiais militares na noite de quinta-feira (20) no Jardim Itatinga, em Campinas. A troca de tiros aconteceu durante uma abordagem em uma casa na Rua Dracena, localizada no único bairro do país projetado especificamente para a prostituição.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início quando PMs que patrulhavam a região foram abordados por um cidadão. Ele relatou ter visto um indivíduo armado dentro do imóvel, onde havia ido para encontrar uma garota de programa.

Diante da denúncia, os policiais pediram reforço e se dirigiram ao local. Durante a varredura do interior da residência, os agentes se depararam com o suspeito, que teria apontado a arma em sua direção. Os PMs revidaram os disparos e o homem foi atingido.