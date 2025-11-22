Na noite de sexta-feira (21), policiais militares apreenderam 35 tubos de cocaína e R$ 55 em dinheiro com um adolescente durante uma ação de rotina no bairro Ypê Pinheiros, em Mogi Guaçu. De acordo com a PM, os militares observaram o jovem entregando um objeto a um ocupante de um veículo.

Ao perceber a viatura, o condutor do carro fugiu do local, e o adolescente tentou se esconder dentro de um comércio, mas foi rapidamente localizado e abordado.

Durante a revista, foram encontrados R$ 55 no bolso da frente de sua bermuda e, no bolso de trás, 35 microtubos contendo uma substância semelhante à cocaína.