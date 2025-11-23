23 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

Ladrão é preso após invadir casa, agredir moradora e roubar

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso na sexta-feira (21) após invadir uma residência na Vila Formosa, em Campinas, agredir a moradora e roubar diversos pertences. O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida dentro de casa pelo indivíduo, que usou de violência para cometer o crime. Imediatamente acionada através do 190, uma equipe foi deslocada ao local e iniciou buscas nas imediações.

Recuperação dos bens e resistência

Os policiais localizaram o suspeito pouco tempo depois. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou resistir à abordagem e entrou em luta corporal com os agentes, mas acabou sendo contido e detido.

Com ele, foram recuperados todos os pertences roubados da residência. Os policiais também confirmaram que o homem havia realizado transações com os cartões da vítima.

A PM constatou que o preso possui passagens anteriores por furto e roubo e que já estava com mandado de prisão em aberto pela Justiça. O indivíduo foi encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça. Todos os bens recuperados foram devolvidos à vítima.

