Um homem foi preso na sexta-feira (21) após invadir uma residência na Vila Formosa, em Campinas, agredir a moradora e roubar diversos pertences. O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida dentro de casa pelo indivíduo, que usou de violência para cometer o crime. Imediatamente acionada através do 190, uma equipe foi deslocada ao local e iniciou buscas nas imediações.

Recuperação dos bens e resistência

Os policiais localizaram o suspeito pouco tempo depois. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou resistir à abordagem e entrou em luta corporal com os agentes, mas acabou sendo contido e detido.