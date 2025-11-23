Três homens foram presos em flagrante durante tentativa de furto a um barracão comercial no bairro Vila Melo, em Mogi Mirim. A ação policial resultou na apreensão de um caminhão que havia sido roubado há quatro dias na capital paulista.

O caso começou quando a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um caminhão que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. A equipe realizou a abordagem imediata e deteve os três ocupantes do veículo.

Durante os primeiros depoimentos, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre sua participação no fato. O motorista afirmou que havia sido contratado por um desconhecido no Brás, em São Paulo, apenas para realizar um frete. Já os dois passageiros disseram ter sido convidados apenas para ajudar no carregamento, alegando desconhecer completamente o conteúdo e o motivo do serviço.