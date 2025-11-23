Três homens foram presos em flagrante durante tentativa de furto a um barracão comercial no bairro Vila Melo, em Mogi Mirim. A ação policial resultou na apreensão de um caminhão que havia sido roubado há quatro dias na capital paulista.
O caso começou quando a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um caminhão que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. A equipe realizou a abordagem imediata e deteve os três ocupantes do veículo.
Durante os primeiros depoimentos, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre sua participação no fato. O motorista afirmou que havia sido contratado por um desconhecido no Brás, em São Paulo, apenas para realizar um frete. Já os dois passageiros disseram ter sido convidados apenas para ajudar no carregamento, alegando desconhecer completamente o conteúdo e o motivo do serviço.
A fiscalização do veículo revelou uma complexa situação: o caminhão ostentava uma placa que pertencia a outro veículo diferente do modelo abordado. Os policiais descobriram que esta placa estava sobreposta a outra, e que ambas eram diferentes da placa original do caminhão.
A consulta ao chassi revelou que a verdadeira identificação do veículo era diferente das duas placas encontradas, confirmando que se tratava de um caminhão produto de furto ocorrido na cidade de São Paulo no último dia 17 de novembro.
No local do furto, os policiais encontraram um pé de cabra abandonado na calçada e constataram que o fornecimento de energia havia sido cortado. O proprietário do imóvel informou que suas câmeras de segurança registraram, por volta das 22h, um indivíduo acessando o quadro de energia e desligando os disjuntores.
Os três acusados foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permanecem presos pelos crimes de receptação e furto tentado. O caminhão será restituído ao legítimo proprietário.