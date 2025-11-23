Um susto durante a amamentação mobilizou uma família e testou a prontidão de uma equipe de socorro na sexta-feira (21), no bairro dos Ypês, em Mogi Guaçu. O recém-nascido Ravi engasgou com leite materno e parou de respirar, levando os pais a correrem em desespero até a base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mais próxima.

De acordo com o relato da família, o bebê foi atendido em questão de segundos pela equipe de plantão, formada pelo médico Guilherme, pelo enfermeiro Romildo e pelo condutor Renê. Eles realizaram com precisão a manobra de desobstrução das vias aéreas no recém-nascido.

Após os primeiros socorros, o pequeno Ravi foi transportado pela própria equipe do Samu até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para uma avaliação mais detalhada. Ele passou por exames, recebeu alta médica algumas horas depois e teve a saúde estabilizada confirmada.