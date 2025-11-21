21 de novembro de 2025
MUDANÇA DRÁSTICA

Frente fria traz chuva e derruba temperaturas; saiba quando

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Frente fria muda o clima em Campinas com queda de temperatura e risco de chuva forte.
Frente fria muda o clima em Campinas com queda de temperatura e risco de chuva forte.

A passagem de uma frente fria vai colocar fim ao tempo firme registrado na sexta e no sábado e provocar chuva e queda acentuada nas temperaturas em Campinas entre o domingo (23) e a segunda-feira (24), segundo previsão da Climatempo.

A virada começa no domingo, que ainda terá manhã de sol, mas com aumento de nebulosidade ao longo do dia. As primeiras pancadas de chuva são esperadas entre a tarde e a noite, com probabilidade de 70% e acumulado estimado em 4,4 mm. As temperaturas variam de 19°C a 28°C, enquanto a umidade sobe para valores entre 60% e 82%. Os ventos passam a soprar do quadrante sudeste, a cerca de 8 km/h.

A mudança, porém, será mais intensa na segunda-feira, quando áreas de instabilidade avançam pela região e deixam o tempo instável desde a manhã. A chuva ganha força a partir da tarde, com 92% de probabilidade e previsão de 14 mm de acumulado. Com a chegada da frente fria, as temperaturas ficam bem mais amenas, variando entre 17°C e 23°C. A umidade relativa se mantém elevada, entre 77% e 90%, e os ventos sopram de sudeste, com cerca de 13 km/h.

À noite, a chuva perde intensidade, mas a nebulosidade permanece sobre a cidade.

A segunda-feira deve consolidar a mudança iniciada no domingo, encerrando o período de tempo seco e quente que marcou o fim de semana.

