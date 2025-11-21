A Polícia conseguiu recuperar 37 dos 70 relógios de luxo roubados durante o assalto que provocou pânico no Shopping Iguatemi Campinas na tarde desta quinta-feira (20). A investigação aponta que a quadrilha, especializada em ataques a joalherias, tinha sete integrantes — todos já detidos, incluindo um suspeito baleado em confronto com a Guarda Municipal. Uma funcionária chegou a ser feita refém, mas foi liberada sem ferimentos. O depoimento de uma funcionária da loja assaltada aponta que relógios das marcas Rolex, Cartier e Tag Heuer foram levados.

Segundo a apuração policial, quatro homens armados invadiram a joalheria, renderam funcionárias e as obrigaram a colocar dezenas de relógios de alto valor em sacos de pano. Ao saírem da loja, levaram uma funcionária como refém e fugiram enquanto disparos eram efetuados dentro e fora do shopping. Um dos assaltantes foi preso ainda na saída, ferido por tiro.

A quadrilha se dividiu na fuga. Três criminosos roubaram um carro no estacionamento do Carrefour e seguiram em direção a Pedreira e Jaguariúna. A perseguição mobilizou equipes táticas e o helicóptero Águia. Em Pedreira, houve troca de tiros: um suspeito foi baleado pela GCM e outros dois foram detidos.