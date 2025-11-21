A Polícia conseguiu recuperar 37 dos 70 relógios de luxo roubados durante o assalto que provocou pânico no Shopping Iguatemi Campinas na tarde desta quinta-feira (20). A investigação aponta que a quadrilha, especializada em ataques a joalherias, tinha sete integrantes — todos já detidos, incluindo um suspeito baleado em confronto com a Guarda Municipal. Uma funcionária chegou a ser feita refém, mas foi liberada sem ferimentos. O depoimento de uma funcionária da loja assaltada aponta que relógios das marcas Rolex, Cartier e Tag Heuer foram levados.
Segundo a apuração policial, quatro homens armados invadiram a joalheria, renderam funcionárias e as obrigaram a colocar dezenas de relógios de alto valor em sacos de pano. Ao saírem da loja, levaram uma funcionária como refém e fugiram enquanto disparos eram efetuados dentro e fora do shopping. Um dos assaltantes foi preso ainda na saída, ferido por tiro.
A quadrilha se dividiu na fuga. Três criminosos roubaram um carro no estacionamento do Carrefour e seguiram em direção a Pedreira e Jaguariúna. A perseguição mobilizou equipes táticas e o helicóptero Águia. Em Pedreira, houve troca de tiros: um suspeito foi baleado pela GCM e outros dois foram detidos.
De forma paralela, o 1º Baep capturou outros três integrantes do grupo em Campinas, entre eles um adolescente. Com isso, todos os envolvidos identificados até o momento foram presos.
A Polícia Civil confirmou que os criminosos são de Diadema, na Grande São Paulo, e pertencem a uma organização envolvida em ataques a joalherias de alto valor. O veículo usado no assalto e o carro roubado na fuga foram apreendidos. Uma pistola foi encontrada com um dos assaltantes, e as armas dos seguranças que atuaram na ocorrência foram recolhidas para perícia. Imagens das câmeras internas do shopping e da joalheria foram requisitadas.
Durante o ataque, lojas fecharam as portas às pressas e clientes correram pelos corredores. Em nota, o Iguatemi afirmou que “todos os clientes e colaboradores estão bem e em segurança” e que o shopping opera normalmente.
Os sete detidos foram autuados por roubo majorado e associação criminosa. A polícia agora apura a participação de possíveis mandantes e conexões do grupo com outros crimes no estado.