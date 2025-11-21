A Prefeitura de Vinhedo, por meio da Secretaria de Saúde, realiza de 24 a 28 de novembro a Campanha Fique Sabendo, iniciativa que incentiva a população a fazer testes rápidos de HIV e sífilis. A ação busca fortalecer as estratégias de prevenção, ampliar o diagnóstico precoce e garantir o acompanhamento contínuo das pessoas que utilizam a rede municipal, levando o serviço a várias regiões da cidade.

Os testes são gratuitos, sigilosos e feitos por equipes capacitadas, sem necessidade de agendamento, permitindo que cada morador escolha a unidade que melhor se encaixa na sua rotina. As unidades participantes terão horários específicos de atendimento:

UBS Planalto (10h às 13h), Vila João XXIII (9h às 15h), UBS Casa Verde (8h30 às 15h), Centro Médico (8h às 15h), UBS Bela Vista (9h às 15h), UBS Meirelles (9h às 15h), Policlínica (7h às 15h) e CASM (7h às 15h). No CAPSi, a programação será diferenciada: dia 24/11 (10h às 13h), 25/11 (8h às 12h), 26/11 (9h às 13h), 27/11 (9h às 13h) e 28/11 (9h às 13h).