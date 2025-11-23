A Prefeitura de Indaiatuba dará início, nesta segunda-feira (24/11), às obras de recapeamento da Estrada do Sapezal e da Avenida Windsor Park, na região do bairro Chácaras Alvorada. As intervenções fazem parte do Plano Municipal de Recapeamento e somam 3.080 metros lineares de novo asfalto. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda em dezembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe da Secretaria de Obras e Vias Públicas finalizou no fim de outubro o recape da Rua Dr. Renato Riggio, no Parque das Nações, e agora seguirá para o novo trecho. Durante as obras, o tráfego funcionará no sistema “pare e siga”, permitindo a passagem alternada de veículos em um único sentido para garantir segurança e fluidez.

Segundo o secretário de Obras, Robenilton Dothe Oliveira Lima, os trabalhos começam pela Estrada do Sapezal. “O prefeito Dr. Custódio Tavares pediu para darmos atenção especial a essas vias, que têm grande fluxo por integrarem a rota alternativa do pedágio”, afirmou. Ele explicou que a primeira fase contempla o trecho inicial da Estrada do Sapezal até a entrada da Windsor Park, que também será recapeada. “Em uma segunda etapa, vamos recapear a Irmãos Bannwart até a confluência com a Alameda João Ambiel”, completou.