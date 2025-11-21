A Unicamp inaugurou uma das mais potentes infraestruturas de inteligência artificial já instaladas na universidade. O novo cluster do Laboratório Recod.ai, do Instituto de Computação (IC), foi financiado pela Shell Brasil por meio da cláusula de PD&I da ANP, dentro do programa de pesquisa do Cepetro. Batizado de Abaporu, o sistema reúne 28 GPUs NVIDIA H200 e L40s, tecnologias de ponta que colocam o equipamento entre os mais robustos da pesquisa acadêmica no país.

Com investimento inicial de US$ 1 milhão, o Abaporu está instalado no datacenter do IC e será utilizado principalmente em projetos que combinam IA e engenharia de petróleo para otimizar decisões operacionais em campos do pré-sal. O cluster também poderá atender outras pesquisas do Recod.ai e da universidade, conforme disponibilidade.

Segundo o coordenador do laboratório, professor Anderson Rocha, “o Abaporu deve ser hoje o maior cluster de inteligência artificial da Unicamp”, destacando o impacto científico da estrutura. Para a Shell, o equipamento se alinha ao esforço global de modernização digital da indústria. “Projetos como esse ampliam nossa capacidade de impulsionar a digitalização, aplicar IA a desafios complexos da energia e integrar ciência, dados e inovação”, afirmou Olivier Wambersie, diretor-geral de Tecnologia da empresa.