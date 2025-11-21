A Unicamp inaugurou uma das mais potentes infraestruturas de inteligência artificial já instaladas na universidade. O novo cluster do Laboratório Recod.ai, do Instituto de Computação (IC), foi financiado pela Shell Brasil por meio da cláusula de PD&I da ANP, dentro do programa de pesquisa do Cepetro. Batizado de Abaporu, o sistema reúne 28 GPUs NVIDIA H200 e L40s, tecnologias de ponta que colocam o equipamento entre os mais robustos da pesquisa acadêmica no país.
Com investimento inicial de US$ 1 milhão, o Abaporu está instalado no datacenter do IC e será utilizado principalmente em projetos que combinam IA e engenharia de petróleo para otimizar decisões operacionais em campos do pré-sal. O cluster também poderá atender outras pesquisas do Recod.ai e da universidade, conforme disponibilidade.
Segundo o coordenador do laboratório, professor Anderson Rocha, “o Abaporu deve ser hoje o maior cluster de inteligência artificial da Unicamp”, destacando o impacto científico da estrutura. Para a Shell, o equipamento se alinha ao esforço global de modernização digital da indústria. “Projetos como esse ampliam nossa capacidade de impulsionar a digitalização, aplicar IA a desafios complexos da energia e integrar ciência, dados e inovação”, afirmou Olivier Wambersie, diretor-geral de Tecnologia da empresa.
A cerimônia de lançamento contou com representantes da Shell e da Unicamp, incluindo a pró-reitora de Pesquisa, professora Ana Maria Frattini Fileti, e coordenadores de grupos do Cepetro.
IA conversando com o reservatório
A parceria entre Recod.ai e Shell já dura mais de seis anos, agora entrando em uma nova fase até 2028. O objetivo é desenvolver modelos de linguagem generativa capazes de transformar interações complexas de simulação de petróleo em comandos conversacionais, reduzindo a necessidade de scripts técnicos.
A ideia é permitir que um engenheiro peça, por exemplo: “simule 12 anos de produção do campo X, considerando poços Y e Z”, e a IA traduza automaticamente esse pedido, execute a simulação e até questione parâmetros faltantes. A tecnologia também deve integrar dados sísmicos, geológicos e de produção, identificando padrões invisíveis a análises convencionais e apoiando decisões em tempo quase real.
Equipe e próximos passos
O projeto envolve pelo menos 35 pesquisadores, entre pós-doutorandos, doutorandos, programadores e especialistas de várias áreas. A Unicamp realizará, no dia 5 de dezembro, uma segunda celebração do lançamento do cluster, desta vez voltada aos estudantes, com apoio da NVIDIA e da Supermicro/Scherm, responsáveis pelos componentes do sistema.
O Abaporu — o “devorador de dados” — marca uma nova fase da universidade rumo à fronteira internacional da pesquisa aplicada em inteligência artificial e energia.