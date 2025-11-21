21 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
UM FERIDO

Colisão entre carretas causa lentidão de 3 km no Anel Viário

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Acidente entre duas carretas bloqueou faixas da Magalhães Teixeira (SP-083) na manhã desta sexta e causou congestionamento de 3 km no sentido Norte.
Acidente entre duas carretas bloqueou faixas da Magalhães Teixeira (SP-083) na manhã desta sexta e causou congestionamento de 3 km no sentido Norte.

Um choque entre duas carretas provocou interdição parcial e congestionamento no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas, na manhã desta sexta-feira (21). O acidente ocorreu por volta das 3h40 no km 0,5, sentido Norte, e afetou o tráfego por mais de seis horas, segundo a concessionária Rota das Bandeiras.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as informações colhidas pelas equipes, a carreta Volvo FH 440, que seguia pelo sentido Norte, não conseguiu frear a tempo ao se deparar com a carreta Mercedes-Benz Actros 2546, que estava parada sobre a faixa 2 de rolamento por motivo ainda não esclarecido. A Volvo atingiu a traseira do veículo à frente, e ambos permaneceram no local até a chegada do atendimento.

O impacto provocou bloqueios sucessivos. Às 5h39, houve a interdição total para que o guincho pesado pudesse realizar o acoplamento da carreta envolvida. Às 6h18, a faixa 1 foi liberada, e o restante da pista só teve o fluxo restabelecido entre 8h e 8h10.

O congestionamento atingiu 3 km, entre os kms 3,5 e 0,5, com reflexos até 8h18.

Segundo o boletim, um dos motoristas teve ferimentos leves, enquanto o outro saiu ileso. A carreta Actros transportava 24 toneladas de lã.

Ambos os veículos foram removidos para o posto de apoio da concessionária. A Polícia Militar Rodoviária acompanhou a ocorrência.

Comentários

Comentários