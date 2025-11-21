Um choque entre duas carretas provocou interdição parcial e congestionamento no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas, na manhã desta sexta-feira (21). O acidente ocorreu por volta das 3h40 no km 0,5, sentido Norte, e afetou o tráfego por mais de seis horas, segundo a concessionária Rota das Bandeiras.

De acordo com as informações colhidas pelas equipes, a carreta Volvo FH 440, que seguia pelo sentido Norte, não conseguiu frear a tempo ao se deparar com a carreta Mercedes-Benz Actros 2546, que estava parada sobre a faixa 2 de rolamento por motivo ainda não esclarecido. A Volvo atingiu a traseira do veículo à frente, e ambos permaneceram no local até a chegada do atendimento.

O impacto provocou bloqueios sucessivos. Às 5h39, houve a interdição total para que o guincho pesado pudesse realizar o acoplamento da carreta envolvida. Às 6h18, a faixa 1 foi liberada, e o restante da pista só teve o fluxo restabelecido entre 8h e 8h10.