A linha 386 (Rodoviária) terá novos horários de operação a partir da próxima segunda-feira, 24 de novembro, em dias úteis. A alteração foi determinada pela Emdec para ajustar a operação ao tempo de ciclo atual da rota, que liga o Cambuí ao Terminal Metropolitano.

A primeira partida do Terminal Metropolitano foi adiantada para 5h05, enquanto a última saída permanece às 22h30. No sentido Cambuí, pela Rua Comendador Querubim Uriel, a primeira viagem passa a ocorrer às 5h30, e a última será mais cedo, às 22h55.

A linha opera diariamente, com intervalos entre 7 e 8 minutos nos horários de pico, transportando em setembro uma média de 3,8 mil passageiros por dia útil.