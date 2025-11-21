A linha 386 (Rodoviária) terá novos horários de operação a partir da próxima segunda-feira, 24 de novembro, em dias úteis. A alteração foi determinada pela Emdec para ajustar a operação ao tempo de ciclo atual da rota, que liga o Cambuí ao Terminal Metropolitano.
A primeira partida do Terminal Metropolitano foi adiantada para 5h05, enquanto a última saída permanece às 22h30. No sentido Cambuí, pela Rua Comendador Querubim Uriel, a primeira viagem passa a ocorrer às 5h30, e a última será mais cedo, às 22h55.
A linha opera diariamente, com intervalos entre 7 e 8 minutos nos horários de pico, transportando em setembro uma média de 3,8 mil passageiros por dia útil.
Para orientar os usuários, cartazes informativos foram afixados nos ônibus. Assim que as mudanças entrarem em vigor, os novos horários poderão ser consultados no endereço: portal.emdec.com.br/consultalinha.