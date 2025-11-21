21 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MOBILIDADE URBANA

Linha 386 muda horários e antecipa partidas a partir de segunda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Linha 386 terá novos horários a partir de 24 de novembro; primeiras partidas foram antecipadas nos dois sentidos.
Linha 386 terá novos horários a partir de 24 de novembro; primeiras partidas foram antecipadas nos dois sentidos.

linha 386 (Rodoviária) terá novos horários de operação a partir da próxima segunda-feira, 24 de novembro, em dias úteis. A alteração foi determinada pela Emdec para ajustar a operação ao tempo de ciclo atual da rota, que liga o Cambuí ao Terminal Metropolitano.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A primeira partida do Terminal Metropolitano foi adiantada para 5h05, enquanto a última saída permanece às 22h30. No sentido Cambuí, pela Rua Comendador Querubim Uriel, a primeira viagem passa a ocorrer às 5h30, e a última será mais cedo, às 22h55.

A linha opera diariamente, com intervalos entre 7 e 8 minutos nos horários de pico, transportando em setembro uma média de 3,8 mil passageiros por dia útil.

Para orientar os usuários, cartazes informativos foram afixados nos ônibus. Assim que as mudanças entrarem em vigor, os novos horários poderão ser consultados no endereço: portal.emdec.com.br/consultalinha.

Comentários

Comentários