O MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) renovaram um acordo de cooperação técnica para incentivar a solução pacífica de conflitos e fortalecer ações ligadas aos direitos humanos e às políticas públicas. A iniciativa busca ampliar o uso de métodos como mediação e autocomposição em disputas judiciais e sociais.

A parceria foi firmada pelo procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, e pelo reitor Paulo Cesar Montagner, e prevê o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ações de ensino e extensão, além do compartilhamento de conhecimento e dados entre as instituições.

Um dos eixos centrais do acordo é a atuação conjunta no Núcleo de Incentivo em Práticas Autocompositivas, que contará com a colaboração da Câmara de Mediação e Ações Colaborativas da Unicamp. A universidade disponibilizará mediadores voluntários qualificados e oferecerá apoio técnico em estudos, consultorias e pareceres.