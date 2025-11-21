O adolescente João Ricardo Siloni Risseto, de 16 anos, morreu na noite da última quarta-feira (19), após passar dez dias internado em estado grave na UTI do Hospital Santa Bárbara. A morte foi consequência de um disparo acidental de uma espingarda de pressão que o atingiu na nuca no último dia 9 de maio.

O acidente ocorreu na casa de um amigo, no bairro Parque Olaria. De acordo com as informações, João Ricardo passava a tarde com três amigos quando o grupo encontrou uma arma de airsoft e, em seguida, uma espingarda de pressão de CO², que pertenciam à mãe do dono da casa.

Os adolescentes teriam saído para atirar em uma área com prédios abandonados e, depois, retornaram à residência para jogar videogame. Enquanto dois jogavam, João Ricardo e outro amigo esperavam sentados atrás deles, manuseando a espingarda.