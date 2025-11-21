21 de novembro de 2025
TRISTE

Jovem ferido por espingarda de pressão morre após 10 dias na UTI

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
João Ricardo Siloni Risseto, de 16 anos, passou dez dias internado e não resistiu aos ferimentos. Velório e enterro acontecem nesta sexta-feira (21).
João Ricardo Siloni Risseto, de 16 anos, passou dez dias internado e não resistiu aos ferimentos. Velório e enterro acontecem nesta sexta-feira (21).

O adolescente João Ricardo Siloni Risseto, de 16 anos, morreu na noite da última quarta-feira (19), após passar dez dias internado em estado grave na UTI do Hospital Santa Bárbara. A morte foi consequência de um disparo acidental de uma espingarda de pressão que o atingiu na nuca no último dia 9 de maio.

O acidente ocorreu na casa de um amigo, no bairro Parque Olaria. De acordo com as informações, João Ricardo passava a tarde com três amigos quando o grupo encontrou uma arma de airsoft e, em seguida, uma espingarda de pressão de CO², que pertenciam à mãe do dono da casa.

Os adolescentes teriam saído para atirar em uma área com prédios abandonados e, depois, retornaram à residência para jogar videogame. Enquanto dois jogavam, João Ricardo e outro amigo esperavam sentados atrás deles, manuseando a espingarda.

O disparo aconteceu no momento em que um dos garotos soltou a arma. O outro, que ficou segurando sozinho, não conseguiu segurar o peso. A espingarda caiu para a frente em movimento de pêndulo e, com o dedo no gatilho, o disparo foi acionado acidentalmente. O chumbinho atingiu João Ricardo na parte de trás da cabeça.

Inicialmente, os amigos acharam que se tratava de uma brincadeira, mas logo perceberam a gravidade da situação. Vizinhos foram acionados para ajudar e levaram o adolescente ao Pronto-Socorro Edison Mano. De lá, ele foi transferido em estado grave para o Hospital Santa Bárbara, onde lutou pela vida por dez dias até não resistir aos ferimentos.

O corpo de João Ricardo será velado na sexta-feira (21) no Velório Berto Lira, em Santa Bárbara d'Oeste. O sepultamento está marcado para as 10h, no Cemitério da Paz.

