Um levantamento da Emdec sobre os sinistros de trânsito envolvendo motoristas alcoolizados, entre janeiro de 2020 e julho de 2025, revela um cenário de alerta máximo: das 274 mortes registradas no período, 121 ocorreram aos finais de semana, o equivalente a 44% das fatalidades.
O domingo é o dia mais letal, com 64 vítimas (23,3%), seguido pelo sábado, que somou 57 mortes (20,8%). As sextas-feiras aparecem logo depois, com 45 óbitos (16,4%), reforçando o impacto do consumo de álcool em momentos de lazer.
O estudo ainda mostra padrões claros sobre quem morre e em que circunstâncias:
- Horários de maior risco: entre 18h e 23h, intervalo que concentra 47,3% das mortes. O pico ocorre às 21h, responsável por 10,7% das vítimas.
- Perfil das vítimas: 91,2% eram homens. A faixa etária mais atingida foi a de 20 a 29 anos, com 86 mortes (31,4%).
- Modalidade de trânsito: motociclistas representam 42,7% das vítimas; pedestres, 27,7%.
- Localizações: mortes se dividem entre rodovias (53%) e vias urbanas (47%).
Operação Pela Vida
Diante dos números, a Emdec e a Guarda Municipal iniciaram no dia 13 a "Operação Pela Vida", focada na identificação de condutores alcoolizados. A fase piloto será realizada até dezembro, com uso de etilômetros certificados pelo Inmetro.
A partir de janeiro de 2026, as blitze com bafômetros terão cronograma semanal fixo.
Além da fiscalização, a Prefeitura lançou a campanha “Beber e Dirigir Pode Custar Caro”, com comunicação em outdoors, painéis digitais, busdoors, redes sociais e rádio, reforçando as consequências da direção sob efeito de álcool.
Consequências legais
Dirigir alcoolizado é infração gravíssima no CTB, com punições severas:
- Multa: R$ 2.934,70
- Suspensão da CNH: 12 meses
- Recolhimento da CNH e retenção do veículo
Se o teste apontar 0,34 mg/L ou mais, o motorista responde criminalmente, com pena de 6 meses a 3 anos de detenção, além de multa e suspensão da habilitação.