Um levantamento da Emdec sobre os sinistros de trânsito envolvendo motoristas alcoolizados, entre janeiro de 2020 e julho de 2025, revela um cenário de alerta máximo: das 274 mortes registradas no período, 121 ocorreram aos finais de semana, o equivalente a 44% das fatalidades.

O domingo é o dia mais letal, com 64 vítimas (23,3%), seguido pelo sábado, que somou 57 mortes (20,8%). As sextas-feiras aparecem logo depois, com 45 óbitos (16,4%), reforçando o impacto do consumo de álcool em momentos de lazer.

O estudo ainda mostra padrões claros sobre quem morre e em que circunstâncias:

Horários de maior risco: entre 18h e 23h , intervalo que concentra 47,3% das mortes. O pico ocorre às 21h , responsável por 10,7% das vítimas.

entre , intervalo que concentra das mortes. O pico ocorre às , responsável por das vítimas. Perfil das vítimas: 91,2% eram homens . A faixa etária mais atingida foi a de 20 a 29 anos , com 86 mortes (31,4%) .

. A faixa etária mais atingida foi a de , com . Modalidade de trânsito: motociclistas representam 42,7% das vítimas; pedestres , 27,7%.

das vítimas; , 27,7%. Localizações: mortes se dividem entre rodovias (53%) e vias urbanas (47%).

Operação Pela Vida