Uma quadrilha especializada em roubos a joalherias de alto valor foi desarticulada na tarde desta quinta-feira (20) após um assalto que provocou pânico no Shopping Iguatemi Campinas. A ação criminosa terminou com sete envolvidos presos, um deles baleado, e relógios de luxo recuperados. Uma funcionária chegou a ser feita refém, mas foi liberada ilesa.

O assalto ocorreu quando quatro homens armados entraram na joalheria, renderam as funcionárias e obrigaram o grupo a colocar dezenas de relógios de alto valor em sacos de pano. Ao deixarem a loja, os criminosos fizeram uma das funcionárias refém e fugiram em meio a disparos efetuados dentro e fora do shopping. A Guarda Municipal conseguiu deter um dos suspeitos ainda na saída, já ferido por tiro.

A quadrilha então se dividiu. Três criminosos roubaram um carro no estacionamento do Carrefour e seguiram em fuga para a região de Pedreira e Jaguariúna, sendo perseguidos por equipes táticas e pelo helicóptero Águia. Em Pedreira, houve confronto: um dos suspeitos foi baleado pela GCM e socorrido em estado grave, enquanto os demais foram capturados.