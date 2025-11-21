Uma quadrilha especializada em roubos a joalherias de alto valor foi desarticulada na tarde desta quinta-feira (20) após um assalto que provocou pânico no Shopping Iguatemi Campinas. A ação criminosa terminou com sete envolvidos presos, um deles baleado, e relógios de luxo recuperados. Uma funcionária chegou a ser feita refém, mas foi liberada ilesa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O assalto ocorreu quando quatro homens armados entraram na joalheria, renderam as funcionárias e obrigaram o grupo a colocar dezenas de relógios de alto valor em sacos de pano. Ao deixarem a loja, os criminosos fizeram uma das funcionárias refém e fugiram em meio a disparos efetuados dentro e fora do shopping. A Guarda Municipal conseguiu deter um dos suspeitos ainda na saída, já ferido por tiro.
A quadrilha então se dividiu. Três criminosos roubaram um carro no estacionamento do Carrefour e seguiram em fuga para a região de Pedreira e Jaguariúna, sendo perseguidos por equipes táticas e pelo helicóptero Águia. Em Pedreira, houve confronto: um dos suspeitos foi baleado pela GCM e socorrido em estado grave, enquanto os demais foram capturados.
Paralelamente, policiais do 1º Baep localizaram outros três integrantes da quadrilha em Campinas, entre eles um adolescente, totalizando sete detidos.
A Polícia Civil confirmou que os criminosos são da região de Diadema, na Grande São Paulo, e integram um grupo ligado a ataques contra joalherias. Segundo o depoimento de uma funcionária, foram levados 70 relógios de marcas como Rolex, Cartier e Tag Heuer — 37 já recuperados até o início da noite. O veículo usado no crime e o carro roubado na fuga foram apreendidos, assim como uma pistola encontrada com um dos assaltantes. As armas dos seguranças do shopping também foram retidas para perícia, e as imagens de câmeras internas foram requisitadas.
Durante o assalto, lojas fecharam as portas e clientes correram desesperados pelos corredores. Em nota, o Iguatemi afirmou que “todos os clientes e colaboradores estão bem e em segurança” e que o funcionamento segue normal.
Os detidos foram autuados por roubo majorado e associação criminosa, e a investigação agora busca identificar os mandantes do ataque e possíveis conexões com outros crimes no estado.