Ele foi acusado de uma série de crimes contra sua ex-companheira, incluindo descumprimento de medida protetiva, roubo e violação de domicílio.
Um homem foi preso em Santo Antônio de Posse, acusado de uma série de crimes contra sua ex-companheira, incluindo descumprimento de medida protetiva, roubo e violação de domicílio.

Tudo começou quando a vítima compareceu à sede do grupamento da Polícia Militar para relatar que seu ex-companheiro havia a encontrado na rua pouco antes e, à força, tomado seu telefone celular, fugindo em seguida em um veículo.

Em uma cena digna de ficção, enquanto a mulher detalhava o ocorrido aos policiais, o carro do suspeito passou em frente ao quartel, e a vítima o reconheceu ao volante. Uma equipe foi imediatamente acionada e iniciou o acompanhamento do veículo, realizando a abordagem minutos depois. Dentro do carro, o celular da mulher foi localizado no banco do passageiro.

Casa da vítima foi invadida

Ao retornar para casa para buscar documentos e a cópia da medida protetiva — necessários para o registro da ocorrência —, a mulher encontrou o quarto completamente revirado. A suspeita é de que o ex-companheiro tenha invadido o imóvel antes de ser preso.

Além dos crimes cometidos contra a ex-companheira, o veículo utilizado pelo homem estava com o licenciamento atrasado desde 2017, sendo recolhido pela autoridade de trânsito.

O infrator foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, roubo e violação de domicílio.

