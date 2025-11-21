Um homem foi preso em Santo Antônio de Posse, acusado de uma série de crimes contra sua ex-companheira, incluindo descumprimento de medida protetiva, roubo e violação de domicílio.

Tudo começou quando a vítima compareceu à sede do grupamento da Polícia Militar para relatar que seu ex-companheiro havia a encontrado na rua pouco antes e, à força, tomado seu telefone celular, fugindo em seguida em um veículo.

Em uma cena digna de ficção, enquanto a mulher detalhava o ocorrido aos policiais, o carro do suspeito passou em frente ao quartel, e a vítima o reconheceu ao volante. Uma equipe foi imediatamente acionada e iniciou o acompanhamento do veículo, realizando a abordagem minutos depois. Dentro do carro, o celular da mulher foi localizado no banco do passageiro.

Casa da vítima foi invadida