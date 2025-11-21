21 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

PM prende homem por dívida de pensão alimentícia em Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Homem foi preso pela Polícia Militar
Homem foi preso pela Polícia Militar

Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Militar na quinta-feira (20), na zona rural de Itapira. De acordo com informações da corporação, os policiais já tinham conhecimento do mandado e das características do procurado, o que permitiu direcionar as buscas para uma fazenda na região.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a ajuda de funcionários da propriedade, a equipe localizou o homem fora da residência, sendo entregue aos policiais pelo responsável pelo local.

Nada de ilícito foi encontrado com o detido. Após consulta ao sistema criminal, foi confirmado que o mandado de prisão havia sido expedido por não pagamento de pensão alimentícia.

O preso foi encaminhado e permanece custodiado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Comentários

Comentários