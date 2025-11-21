Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Militar na quinta-feira (20), na zona rural de Itapira. De acordo com informações da corporação, os policiais já tinham conhecimento do mandado e das características do procurado, o que permitiu direcionar as buscas para uma fazenda na região.

Com a ajuda de funcionários da propriedade, a equipe localizou o homem fora da residência, sendo entregue aos policiais pelo responsável pelo local.

Nada de ilícito foi encontrado com o detido. Após consulta ao sistema criminal, foi confirmado que o mandado de prisão havia sido expedido por não pagamento de pensão alimentícia.