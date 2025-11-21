Um homem foi preso sob a acusação de violência doméstica contra a própria mãe no Jardim Chaparral, em Mogi Guaçu. A Polícia Militar foi acionada por volta do fim da noite após relatos de agressões e ameaças.

De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada pelos militares do lado de fora da residência, visivelmente abalada. Ela contou que o filho, em um acesso de fúria, quebrou móveis e objetos dentro da casa e, em seguida, a ameaçou de morte.

O suspeito foi localizado no local ainda em estado de agitação e agressividade. Mesmo com a presença dos policiais, ele reiterou as ameaças contra a mãe.