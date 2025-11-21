A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um dia de tempo estável e ensolarado nesta sexta-feira (21). De acordo com as condições meteorológicas, não há previsão de chuva, e os termômetros devem marcar máximas em torno de 30°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O céu permanecerá com predomínio de sol ao longo de todo o dia. O tempo firme desfavorece a formação de nuvens de chuva, garantindo um final de semana que se inicia com tempo aberto. Moradores podem sentir ventos fracos a moderados circulando pela região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).