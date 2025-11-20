A crise envolvendo o vereador Otto Alejandro (PL) ganhou novos contornos nesta quarta-feira (19), horas depois de a Câmara Municipal de Campinas aprovar por unanimidade — 29 votos a 0 — a abertura da Comissão Processante (CP) que pode levar à cassação do mandato do parlamentar por susposta quebra de decoro. A decisão veio em meio à forte pressão pública e ao aumento da insatisfação popular, impulsionado por uma sequência de vídeos envolvendo o vereador que se espalharam pelas redes sociais nos últimos dias.

Após o resultado, Otto voltou ao Instagram e publicou uma série de mensagens e imagens. Em uma delas, destacou: “A abertura da comissão processante é ótimo pois a casa irá investigar e eu irei provar que sou inocente”, reforçando que a instalação da CP “não impulsiona culpa nem cassação, apenas investigação”.

O vereador também voltou a falar sobre o caso de violência doméstica registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Em suas publicações, Otto declarou que “já ficou provado que a denunciante, em momento irracional, prestou denúncia de violência doméstica”, afirmando que ela teria procurado a delegacia no dia seguinte para retirar o boletim de ocorrência e entregue posteriormente uma carta de retratação. Para o parlamentar, os fatos demonstrariam que “este assunto está superado” e lembrou que a Justiça indeferiu o pedido de medida protetiva.