A crise envolvendo o vereador Otto Alejandro (PL) ganhou novos contornos nesta quarta-feira (19), horas depois de a Câmara Municipal de Campinas aprovar por unanimidade — 29 votos a 0 — a abertura da Comissão Processante (CP) que pode levar à cassação do mandato do parlamentar por susposta quebra de decoro. A decisão veio em meio à forte pressão pública e ao aumento da insatisfação popular, impulsionado por uma sequência de vídeos envolvendo o vereador que se espalharam pelas redes sociais nos últimos dias.
Após o resultado, Otto voltou ao Instagram e publicou uma série de mensagens e imagens. Em uma delas, destacou: “A abertura da comissão processante é ótimo pois a casa irá investigar e eu irei provar que sou inocente”, reforçando que a instalação da CP “não impulsiona culpa nem cassação, apenas investigação”.
O vereador também voltou a falar sobre o caso de violência doméstica registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Em suas publicações, Otto declarou que “já ficou provado que a denunciante, em momento irracional, prestou denúncia de violência doméstica”, afirmando que ela teria procurado a delegacia no dia seguinte para retirar o boletim de ocorrência e entregue posteriormente uma carta de retratação. Para o parlamentar, os fatos demonstrariam que “este assunto está superado” e lembrou que a Justiça indeferiu o pedido de medida protetiva.
Outro trecho relevante das postagens diz respeito ao vídeo do começo do ano em que Otto aparece ofendendo e ameaçando uma funcionária de portaria. Ele publicou a seguinte justificativa: “reconheço que me exaltei, usei palavras que jamais deveriam ser ditas (…) me desculpei com a mulher envolvida no caso (…) reconheci meu erro e a envolvida aceitou meu pedido de desculpas”, além de pedir perdão “a todas as pessoas que se sentiram ofendidas”.
Em outra arte publicada, Otto adotou tom mais duro ao afirmar: “O que está acontecendo é uma clara tentativa de assassinato da minha reputação.”
Pouco depois, compartilhou uma imagem de uma leoa com um filhote na boca com a frase: “Histórias mal contadas criam reputações erradas”, reforçando a linha de defesa de que estaria sendo vítima de distorções e ataques políticos.
O vereador também publicou uma mensagem sobre seu trabalho parlamentar: “continuarei com os trabalhos acelerados como sempre, pautado em resolver as demandas da população!”.
Como foi a sessão
Divulgação/CMC
A votação desta quarta-feira foi a segunda tentativa de analisar o requerimento. Na segunda-feira (17), o plenário encerrou os trabalhos sem quórum, em meio a manobras políticas e forte tensão. Diferente daquela sessão — quando as galerias estavam tomadas majoritariamente por apoiadores de Otto —, desta vez um grupo numeroso de manifestantes contrários ao vereador passou a pedir a abertura da CP e a cassação do parlamentar, demonstrando uma mudança no clima político após a divulgação dos novos vídeos que repercutiram nas redes.
Nem o vereador, nem seus apoiadores compareceram ao plenário na votação da CP. Otto esteve presente após o rito para acompanhar os outros itens da ordem do dia.
A Comissão Processante terá até 90 dias para ouvir testemunhas, coletar provas e elaborar um parecer final que pode recomendar absolvição ou cassação. O colegiado é composto por Fernanda Souto (PSOL), presidente; Eduardo Magoga (Podemos), relator; e Guilherme Teixeira (PL).
Otto nega todas as acusações e afirma ser vítima de perseguição política.