A Prefeitura de Sumaré deu início a uma operação especial para coibir barulho excessivo e garantir a tranquilidade dos moradores durante o feriado prolongado. A Operação Sossego, que começou na noite de quarta-feira (19), terá ações diárias e se estenderá até o próximo domingo (23), com foco principal no combate a pancadões e outras perturbações sonoras.

As equipes foram distribuídas estrategicamente por todas as regiões do município, com atenção redobrada para pontos críticos e áreas com histórico de denúncias. Logo na primeira noite de atividades, os trabalhos se concentraram nos bairros Matão e Maria Antônia, onde os agentes realizaram abordagens preventivas e orientaram moradores e frequentadores sobre o cumprimento da lei.

Em nota, o secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair Soares, reforçou o compromisso da ação. "Estamos com equipes reforçadas e atuando de maneira estratégica para evitar qualquer situação que comprometa a segurança e o bem-estar da população. Nosso objetivo é coibir práticas ilegais e garantir noites mais tranquilas para todos", declarou.