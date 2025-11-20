20 de novembro de 2025
AGRESSÃO

Embriagado, homem é preso em flagrante por agredir companheira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Um homem foi preso em flagrante na quarta-feira (19) após agredir fisicamente a companheira no bairro Terras de Santo Antônio, em Hortolândia. De acordo com o relato da vítima, o companheiro chegou em casa visivelmente embriagado e, após iniciar uma discussão, partiu para a violência.

A mulher sofreu tapas no rosto, socos na cabeça e nos braços. Após as agressões, o autor deixou o local. A vítima foi encontrada pelos policiais na casa de uma vizinha, onde buscou abrigo. Durante o atendimento, a equipe avistou o suspeito passando pela rua dirigindo um veículo e realizou a abordagem.

Diante da narrativa e das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Polinal. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica e permaneceu preso à disposição da Justiça.

