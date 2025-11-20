A Polícia Militar recuperou na tarde desta quarta-feira (19) um Honda Fit roubado, localizado no Jardim Minessota, em Sumaré. A ação resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de quatro porções de maconha.

A operação começou após o registro de diversas passagens do carro roubado por radares no Bairro Matão. Uma equipe foi enviada à região e encontrou o veículo na Avenida Emílio Bosco, ocupado por cinco indivíduos.

Durante a abordagem, os policiais localizaram quatro porções de maconha no interior do automóvel. Ao ser questionado, o condutor confessou a autoria do roubo, afirmando ter usado um simulacro de arma de fogo para cometer o crime.