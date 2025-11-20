Um homem foi preso na quarta-feira (19) por tráfico de drogas no Parque Bela Vista, em Pedreira. A ação da Polícia Militar revelou um método incomum de venda: as drogas eram baixadas do segundo andar de um sobrado para os clientes na rua, utilizando um recipiente preso a uma corda.

A operação foi deflagrada após denúncia de tráfico no local. Ao chegarem, os policiais testemunharam um homem realizando uma compra diretamente do dispositivo. Ao avistar a viatura, o comprador tentou fugir, mas foi abordado a poucos metros do local e confessou ter adquirido uma pedra de crack.

Durante a busca no imóvel, os militares localizaram outro indivíduo no terceiro andar, escondido no banheiro. Ele assumiu a autoria do tráfico e informou que havia jogado parte das drogas no vaso sanitário, que foram recuperadas pela equipe.