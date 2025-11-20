20 de novembro de 2025
POLÍCIA

Homem é preso por ameaçar mãe e irmã com faca em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito foi encontrado embriagado no Jardim Cristina; caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher
Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (19) sob a acusação de violência doméstica contra a própria mãe e a irmã, no Jardim Cristina, em Mogi Guaçu. De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo foi abordado apresentando sinais evidentes de embriaguez.

As vítimas relataram que o suspeito as ameaçou com uma faca minutos antes da chegada dos policiais. O objeto foi encontrado no local pelos militares. As mulheres não relataram agressões físicas, mas confirmaram as ameaças feitas pelo homem.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde o acusado permaneceu preso. O episódio continua sob investigação pelas autoridades competentes.

