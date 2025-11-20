Policiais militares prenderam, na quarta-feira (19), um homem por violência doméstica em Itapira. O caso foi registrado após uma denúncia de agressão e subtração de bens. De acordo com a ocorrência, os PMs foram acionados e encontraram a vítima fora do imóvel. Ela relatou ter sido agredida pelo esposo durante uma discussão.

A mulher também informou que o homem subtraiu seu cartão bancário e realizou um saque de R$ 300 sem autorização, além de apresentar aos policiais ameaças enviadas por telefone.

O agressor, que ainda estava no local, foi abordado pela guarnição. Em sua versão, ele afirmou que o valor sacado era referente a uma dívida e que a vítima teria entregado o cartão voluntariamente.