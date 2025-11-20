20 de novembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

RMC tem feriado de tempo firme e máxima de 27°C

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
A previsão do tempo indica uma condição de Sol entre nuvens ao longo do dia, sem expectativa de chuva na região.
A previsão do tempo indica uma condição de Sol entre nuvens ao longo do dia, sem expectativa de chuva na região.

A população da RMC (Região Metropolitana de Campinas) acordou para um dia de tempo firme nesta quinta-feira (20). A previsão do tempo indica uma condição de Sol entre nuvens ao longo do dia, sem expectativa de chuva na região.

Os termômetros devem registrar uma temperatura amena, com máxima prevista de 27°C, típica do clima instável desta época do ano. É um dia propício para atividades ao ar livre, mas com a ressalva de que a proteção solar segue sendo necessária, mesmo com a nebulosidade.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

