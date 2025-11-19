Com a aprovação da Comissão Processante, Otto será notificado nos próximos dias para apresentar defesa prévia. O colegiado formado por três vereadores - presidente Guilherme Teixeira (PL), relator Eduardo Magoga (Podemos) e Fernanda Souto (PSOL) - e terá até 90 dias para concluir os trabalhos, podendo resultar em absolvição ou cassação do mandato .

A Câmara Municipal de Campinas aprovou por unanimidade dos vereadores presentes, na noite desta quarta-feira (19), a abertura da Comissão Processante (CP) contra Otto Alejandro (PL) , acusado de violência doméstica. Foram 29 votos a favor e nenhum contrário. Otto Alejandro não compareceu e Marcelo Silva (PP) e Carmo Luiz (Republicanos) estavam ausentes. A votação ocorreu dois dias após o plenário não reunir quórum para analisar o requerimento e em meio a uma escalada de pressão pública provocada pela divulgação de sucessivos vídeos envolvendo o parlamentar.

Diferente do que ocorreu na tumultuada sessão de segunda-feira, quando apenas apoiadores de Otto lotaram as galerias, a votação desta quarta contou com grupo oposto: um número expressivo de pessoas pedindo a abertura do processo e a cassação do mandato. Desta vez, os apoiadores de Otto não estiveram presentes, nem mesmo o próprio vereador.

O avanço do processo ocorre após a repercussão de novos vídeos que viralizaram nas redes sociais e ampliaram a insatisfação popular. Entre eles está um registro que mostra Otto ofendendo, ameaçando e utilizando termos homofóbicos contra uma funcionária de portaria de um prédio de Campinas. Outra publicação mostra o vereador ameaçando Guardas Municipais em um bar com sua suposta influência: “vão perder oemprego”.

O caso que motivou o pedido

A denúncia que deu origem à CP para apurar quebra de decoro foi apresentada por Adriano Vieira Novo e tem como base o boletim de ocorrência da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, no qual uma suposta namorada acusa Otto de agressão, injúria, ameaça de morte e dano ao patrimônio. No BO nº QM0639-1/2025, a mulher relata ter sido insultada com frases como “puta, vadia, demônio, doente, ingrata, vou acabar te matando” e afirma que o vereador quebrou objetos e levou uma televisão da residência. Ela também disse que o parlamentar costuma ingerir bebida alcoólica e ficar “muito alterado”.