Parte dos principais clubes de Campinas voltou a liberar a venda de bebidas destiladas em suas dependências internas após quase dois meses de suspensão provocada pela crise de contaminação por metanol no Estado de São Paulo. O Clube Cultura, Sociedade Hípica de Campinas e Clube Militar já comunicaram oficialmente seus associados e concessionários sobre a retomada das vendas, seguindo novamente uma orientação do Sindiclubes, entidade que representa o setor.
A liberação ocorre depois de uma redução significativa dos registros de intoxicação por bebidas adulteradas no Estado e da ausência de casos locais em Campinas. A cidade até teve um morador contaminado, mas homem consumiu bebida alcoólica em Mairiporã. Com esse cenário, as direções das agremiações consideraram seguro restabelecer a comercialização de destilados.
A crise ganhou grandes proporções a partir do início de outubro, quando surgiram as primeiras notificações de pessoas intoxicadas por ingestão de álcool fraudado com metanol, substância altamente tóxica e proibida para consumo humano. Até o último dia 13, o Ministério da Saúde confirmava 60 casos no país, outros 30 em investigação e 15 mortes, sendo nove delas no Estado de São Paulo.
Epicentro na Região Metropolitana de São Paulo
Divulgação/Governo de SP
A investigação conduzida pela Polícia Civil aponta que parte das bebidas adulteradas teria origem em uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo, administrada por uma família que distribuía produtos falsificados para bares e restaurantes da capital. Segundo as apurações, o grupo adquiria etanol adulterado com metanol de dois postos da região, usando o combustível “batizado” como matéria-prima para fabricar bebidas ilegais. A proprietária da fábrica está presa desde 10 de outubro, e ao menos três postos foram interditados. Para a polícia, trata-se de uma sobreposição de crimes que potencializou o risco à população.
O metanol pode ser letal mesmo em pequenas quantidades e provoca desde cegueira irreversível até falência múltipla de órgãos. Por isso, as autoridades sanitárias recomendam que consumidores comprem apenas bebidas com procedência comprovada e lacre original.
Com a retomada das vendas nos clubes de Campinas, concessionários e associados foram orientados a redobrar a atenção quanto à origem dos produtos e à checagem de rótulos, selos e fornecedores certificados, mantendo as diretrizes de segurança adotadas durante a crise.