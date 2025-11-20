Parte dos principais clubes de Campinas voltou a liberar a venda de bebidas destiladas em suas dependências internas após quase dois meses de suspensão provocada pela crise de contaminação por metanol no Estado de São Paulo. O Clube Cultura, Sociedade Hípica de Campinas e Clube Militar já comunicaram oficialmente seus associados e concessionários sobre a retomada das vendas, seguindo novamente uma orientação do Sindiclubes, entidade que representa o setor.

A liberação ocorre depois de uma redução significativa dos registros de intoxicação por bebidas adulteradas no Estado e da ausência de casos locais em Campinas. A cidade até teve um morador contaminado, mas homem consumiu bebida alcoólica em Mairiporã. Com esse cenário, as direções das agremiações consideraram seguro restabelecer a comercialização de destilados.

A crise ganhou grandes proporções a partir do início de outubro, quando surgiram as primeiras notificações de pessoas intoxicadas por ingestão de álcool fraudado com metanol, substância altamente tóxica e proibida para consumo humano. Até o último dia 13, o Ministério da Saúde confirmava 60 casos no país, outros 30 em investigação e 15 mortes, sendo nove delas no Estado de São Paulo.

Epicentro na Região Metropolitana de São Paulo