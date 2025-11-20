Campinas realiza nesta quinta-feira, 20 de novembro, a 25ª Marcha Zumbi dos Palmares, evento que celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A edição deste ano vai prestar homenagem à II Marcha Nacional de Mulheres Negras, com o tema “Por reparação e pelo bem viver”. A atividade integra o Mês da Consciência Negra.
O movimento negro e antirracista da cidade organiza a marcha, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
A concentração será na Estação Cultura, a partir das 9h. A marcha sairá do local e percorrerá as ruas 13 de Maio, Conceição, Barão de Jaguara, General Osório, Avenida Anchieta, Rua Thomaz Alves e Avenida Francisco Glicério, vias centrais da cidade.
O encerramento está previsto para 13h, com um ato público no Largo do Rosário, no Centro de Campinas. O evento é considerado um símbolo das lutas e conquistas do povo negro e integra o calendário de mobilizações em defesa da igualdade racial e da valorização da cultura afro-brasileira.
Segundo os organizadores, a Marcha Zumbi dos Palmares é um espaço de valorização da identidade negra, com apresentações culturais, batuques e expressões da religiosidade de matriz africana, além de ser um ato de denúncia contra o racismo.
Realizada pela primeira vez no ano 2000, a marcha de Campinas integrou o movimento nacional que contribuiu para a criação da Lei nº 12.519/2011, que instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em todo o país.