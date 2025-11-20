Campinas realiza nesta quinta-feira, 20 de novembro, a 25ª Marcha Zumbi dos Palmares, evento que celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A edição deste ano vai prestar homenagem à II Marcha Nacional de Mulheres Negras, com o tema “Por reparação e pelo bem viver”. A atividade integra o Mês da Consciência Negra.

O movimento negro e antirracista da cidade organiza a marcha, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A concentração será na Estação Cultura, a partir das 9h. A marcha sairá do local e percorrerá as ruas 13 de Maio, Conceição, Barão de Jaguara, General Osório, Avenida Anchieta, Rua Thomaz Alves e Avenida Francisco Glicério, vias centrais da cidade.