As obras das barragens de Pedreira e Duas Pontes atingiram 47% e 58% de avanço físico, respectivamente, e seguem como um dos principais investimentos do Governo do Estado para ampliar a segurança hídrica no interior paulista. Coordenado pela SP Águas, agência vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o programa tem como objetivo fortalecer o abastecimento e promover a gestão sustentável da água nas regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo.

Localizadas nos rios Camanducaia e Jaguari, as estruturas são consideradas essenciais para aumentar a disponibilidade hídrica na Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Com a conclusão, a vazão regularizada dos rios Jaguari e Camanducaia saltará de 8,2 m³/s para 17,2 m³/s, ampliando a oferta de água para diversos municípios. No total, os reservatórios terão capacidade conjunta de 85 bilhões de litros, sendo 32 bilhões na Barragem de Pedreira e 53 bilhões na Barragem de Duas Pontes.

O diretor da SP Águas, Nelson de Campos Lima, destacou a importância do empreendimento para o sistema integrado do Estado. “Essa obra vai se integrar ao sistema de reservatórios do Estado de São Paulo. A região metropolitana de Campinas e a região metropolitana de São Paulo já são integradas através do Cantareira, então quando a gente consegue armazenar mais água aqui, a gente consegue fazer uma distribuição melhor e garantir água para todo mundo”.