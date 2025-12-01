As obras das barragens de Pedreira e Duas Pontes atingiram 47% e 58% de avanço físico, respectivamente, e seguem como um dos principais investimentos do Governo do Estado para ampliar a segurança hídrica no interior paulista. Coordenado pela SP Águas, agência vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o programa tem como objetivo fortalecer o abastecimento e promover a gestão sustentável da água nas regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Localizadas nos rios Camanducaia e Jaguari, as estruturas são consideradas essenciais para aumentar a disponibilidade hídrica na Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Com a conclusão, a vazão regularizada dos rios Jaguari e Camanducaia saltará de 8,2 m³/s para 17,2 m³/s, ampliando a oferta de água para diversos municípios. No total, os reservatórios terão capacidade conjunta de 85 bilhões de litros, sendo 32 bilhões na Barragem de Pedreira e 53 bilhões na Barragem de Duas Pontes.
O diretor da SP Águas, Nelson de Campos Lima, destacou a importância do empreendimento para o sistema integrado do Estado. “Essa obra vai se integrar ao sistema de reservatórios do Estado de São Paulo. A região metropolitana de Campinas e a região metropolitana de São Paulo já são integradas através do Cantareira, então quando a gente consegue armazenar mais água aqui, a gente consegue fazer uma distribuição melhor e garantir água para todo mundo”.
O investimento total previsto é de R$ 1,6 bilhão, incluindo obras civis, projetos, consultorias e desapropriações. A conclusão está estimada para o segundo semestre de 2026, quando deve começar o enchimento dos reservatórios. O impacto será direto e indireto para mais de 5 milhões de habitantes de 28 municípios, como Campinas, Americana, Piracicaba, Limeira, Paulínia, Bragança Paulista e Holambra.
Para garantir o pleno funcionamento da Barragem de Duas Pontes, o Governo do Estado também executa obras de melhoria da qualidade do Rio Camanducaia, com reestruturação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto em Amparo e Monte Alegre do Sul, além de intervenções específicas para reduzir a carga de fósforo no rio. Essas ações somam R$ 532 milhões em investimentos ambientais.
A diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana, afirma que o projeto representa um marco na política hídrica estadual. “As barragens Pedreira e Duas Pontes são fundamentais para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. São investimentos que fortalecem o abastecimento, a segurança hídrica e a preservação ambiental, beneficiando milhões de paulistas e preparando o Estado para os desafios climáticos do futuro”.