VILA FORMOSA

GM apreende 4,7 kg de drogas escondidas em bueiro em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
GM encontra 4,7 kg de drogas escondidos em tubulação na Vila Formosa após denúncia; suspeito fugiu pelas galerias subterrâneas.
GM encontra 4,7 kg de drogas escondidos em tubulação na Vila Formosa após denúncia; suspeito fugiu pelas galerias subterrâneas.

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 4,7 quilos de entorpecentes escondidos dentro de uma tubulação na Vila Formosa na madrugada desta quarta-feira, 19 de novembro. A localização do material ocorreu após denúncia anônima indicando que o local servia como ponto de armazenamento de drogas.

Ao chegar à região, os agentes flagraram um suspeito dentro de um dos bueiros. Assim que percebeu a presença da equipe, ele fugiu pelas galerias subterrâneas, o que impediu a abordagem imediata devido ao acesso restrito e ao risco para os guardas.

A corporação então identificou um ponto seguro para entrar na rede e iniciou uma varredura. Durante a inspeção, foram encontradas duas mochilas com centenas de porções de drogas embaladas e prontas para a venda. Todo o material foi recolhido e encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como localização e apreensão de objetos.

No total, a GM apreendeu 1.778 porções de entorpecentes, distribuídas da seguinte forma:

  • Maconha: 991 porções – 4.010 g
  • Cocaína: 198 porções – 300,73 g
  • Haxixe: 346 porções – 342,54 g
  • Crack: 243 porções – 132,97 g

O peso bruto total das drogas chegou a 4.786,24 gramas.

A apreensão reforça a atuação da Guarda Municipal no combate ao tráfico de drogas em áreas críticas da cidade, sobretudo em regiões onde túneis e bueiros vêm sendo usados como esconderijos por criminosos.

