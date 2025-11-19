A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 4,7 quilos de entorpecentes escondidos dentro de uma tubulação na Vila Formosa na madrugada desta quarta-feira, 19 de novembro. A localização do material ocorreu após denúncia anônima indicando que o local servia como ponto de armazenamento de drogas.

Ao chegar à região, os agentes flagraram um suspeito dentro de um dos bueiros. Assim que percebeu a presença da equipe, ele fugiu pelas galerias subterrâneas, o que impediu a abordagem imediata devido ao acesso restrito e ao risco para os guardas.

A corporação então identificou um ponto seguro para entrar na rede e iniciou uma varredura. Durante a inspeção, foram encontradas duas mochilas com centenas de porções de drogas embaladas e prontas para a venda. Todo o material foi recolhido e encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como localização e apreensão de objetos.