A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais dois óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associados ao vírus influenza. As vítimas são duas mulheres, de 61 e 94 anos, ambas com comorbidades e sem registro de vacinação contra a gripe. As mortes ocorreram em 30 de junho e 11 de novembro.

Com os novos registros, Campinas chega a 63 mortes por influenza em 2025, além de 468 casos confirmados de SRAG provocada pelo vírus. O número já supera todo o ano de 2024, quando foram contabilizados 342 casos e 30 óbitos.

A análise da Saúde mostra um padrão preocupante: 50 das 63 mortes ocorreram em pessoas que não receberam a vacina. Entre os vacinados, 11 dos 13 estavam adequadamente protegidos — dois apresentaram sintomas antes de completar os 15 dias necessários para que o imunizante tenha o efeito ideal. 62 das vítimas tinham doenças preexistentes, grupo reconhecido como mais vulnerável às formas graves da gripe.