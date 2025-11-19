A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais dois óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associados ao vírus influenza. As vítimas são duas mulheres, de 61 e 94 anos, ambas com comorbidades e sem registro de vacinação contra a gripe. As mortes ocorreram em 30 de junho e 11 de novembro.
Com os novos registros, Campinas chega a 63 mortes por influenza em 2025, além de 468 casos confirmados de SRAG provocada pelo vírus. O número já supera todo o ano de 2024, quando foram contabilizados 342 casos e 30 óbitos.
A análise da Saúde mostra um padrão preocupante: 50 das 63 mortes ocorreram em pessoas que não receberam a vacina. Entre os vacinados, 11 dos 13 estavam adequadamente protegidos — dois apresentaram sintomas antes de completar os 15 dias necessários para que o imunizante tenha o efeito ideal. 62 das vítimas tinham doenças preexistentes, grupo reconhecido como mais vulnerável às formas graves da gripe.
Diante do avanço dos casos graves, a Secretaria de Saúde reforça o apelo para que a população procure a imunização. “A vacina é a principal forma de evitar complicações e mortes pela doença”, destaca o órgão, lembrando que o imunizante está disponível para todos a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas.
A dose protege contra os vírus A (H1N1 e H3N2) e B, pode ser aplicada junto com outras vacinas e, para crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, são necessárias duas doses com intervalo de 30 dias. Não é preciso agendamento.
Até 3 de novembro, Campinas aplicou 373.615 doses da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários, foram imunizados 123.892 idosos (57%), 38.114 crianças de 6 meses a 5 anos (53,2%) e 5.235 gestantes (57%). A campanha deste ano teve ações descentralizadas em shoppings, terminais de ônibus, supermercados, no Aeroporto de Viracopos e em eventos públicos, além de um “Dia D” e ofertas durante a Campanha de Multivacinação.